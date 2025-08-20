Jugendliche stehlen Auto und fahren durch die Nacht

Ein 15- und ein 16-Jähriger haben ein Auto gestohlen und sind damit in Nordbaden eine Nacht lang unterwegs gewesen - bis sie die Polizei an einer Tankstelle stoppte. Wie viele Kilometer das Duo zurücklegte und ob es dabei auch Schäden verursachte, muss die Polizei laut einer Sprecherin noch klären. Bislang gebe es dazu keine Erkenntnisse.

Die beiden Jugendlichen hatten sich den Angaben nach am Freitag gegen 22.00 Uhr Zugang zu dem Auto verschafft, das in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) stand. Gegen 4.00 Uhr hätten Polizeikräfte den Wagen an einer Tankstelle in Mannheim gesichtet und den 16 Jahre alten Fahrer und seinen Beifahrer vorläufig festgenommen. Ob einer der beiden schon früher mal hinter einem Steuer saß, vermochte die Sprecherin nicht zu sagen.

Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittle unter anderem wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.