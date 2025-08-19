Icon Menü
Nach Insolvenzantrag: Auch Handballerin Leuchter verlässt Krisenclub Ludwigsburg

Auch Handballerin Leuchter verlässt Krisenclub Ludwigsburg

Mit Viola Leuchter findet auch die letzte deutsche Handball-Nationalspielerin der HB Ludwigsburg einen neuen Club. Sie wechselt nach Dänemark. Die Bundesliga-Zukunft der HBL ist indes weiter offen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Viola Leuchter verlässt die finanziell gebeutelte HB Ludwigsburg.
    Viola Leuchter verlässt die finanziell gebeutelte HB Ludwigsburg. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Zahlreiche Handballerinnen haben den finanziell in Schieflage geratenen Doublegewinner HB Ludwigsburg bereits verlassen, nun wechselt auch Viola Leuchter. Die 21-Jährige schließt sich dem dänischen Topclub Odense Handbold an, teilte ihr neuer Verein mit. Sie unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag.

    Mit Leuchter hat nun auch die letzte deutsche Nationalspielerin einen neuen Arbeitgeber gefunden, nachdem die HB Ludwigsburg wegen finanzieller Schwierigkeiten kürzlich einen Insolvenzantrag stellen musste. Daraufhin waren alle Spielerinnen von ihren vertraglichen Verpflichtungen entbunden worden.

    An einer Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb werde weiter gearbeitet, teilte eine Sprecherin des vorläufigen Insolvenzverwalters auf dpa-Nachfrage mit. «Es wird aktuell weiterhin geprüft, ob eine Fortführung in kleinerem Rahmen mit reduzierter finanzieller Ausstattung möglich ist», sagte sie.

