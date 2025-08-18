Icon Menü
Notfälle: Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht Vater und Tochter

Notfälle

Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht Vater und Tochter

Kurz vor Mitternacht geht bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Mann soll im öffentlichen Nahverkehr eine Waffe gezogen haben. Die Bedrohten sind ein 35-jähriger Vater und seine Tochter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndete nach der Waffe und dem Täter. (Symbolbild)
    Die Polizei fahndete nach der Waffe und dem Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mit einer Schreckschusspistole soll ein Mann einen Vater und sein Kind in einem Schienenersatzverkehr-Bus im Kreis Lörrach bedroht haben. Der 26-Jährige habe zuvor mit dem Mann um einen Sitzplatz gestritten, teilte die Polizei mit. Daraufhin soll er die Waffe gezückt und den 35-Jährigen mitsamt seiner Tochter bedroht haben.

    Der 26-Jährige sei dann in Bad Bellingen ausgestiegen. Dabei soll er die Handfeuerwaffe weggeworfen haben. Ein Sprengstoffsuchhund fand die Waffe in der Nähe, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verdächtigen und sucht nach Zeugen.

