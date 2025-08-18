Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht Vater und Tochter

Mit einer Schreckschusspistole soll ein Mann einen Vater und sein Kind in einem Schienenersatzverkehr-Bus im Kreis Lörrach bedroht haben. Der 26-Jährige habe zuvor mit dem Mann um einen Sitzplatz gestritten, teilte die Polizei mit. Daraufhin soll er die Waffe gezückt und den 35-Jährigen mitsamt seiner Tochter bedroht haben.

Der 26-Jährige sei dann in Bad Bellingen ausgestiegen. Dabei soll er die Handfeuerwaffe weggeworfen haben. Ein Sprengstoffsuchhund fand die Waffe in der Nähe, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verdächtigen und sucht nach Zeugen.