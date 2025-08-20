Icon Menü
Panne: Stromausfall trifft Tausende in Südbaden

Panne

Stromausfall trifft Tausende in Südbaden

In einigen Gemeinden südlich von Freiburg bleibt es in der Nacht dunkel. Schrittweise wird die Stromversorgung wieder hergestellt. Wie kam es zu Defekten im Netz?
    Mehrere Gemeinden südlich von Freiburg waren von einem Stromausfall betroffen. (Symbolbild)
    Mehrere Gemeinden südlich von Freiburg waren von einem Stromausfall betroffen. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

    Ein stundenlanger Stromausfall hat Tausende Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinden südlich von Freiburg getroffen. Auslöser für die Panne waren zwei technische Defekte im Stromnetz, wie der regionale Versorger Badenova auf Anfrage mitteilte.

    Die Stromversorgung lief am Mittwochnachmittag zwar wieder normal, die Reparaturen dauerten aber noch an. Zuvor berichtete die «Badische Zeitung».

    Der Ausfall in Südbaden begann den Angaben zufolge am späten Dienstagabend. Wie eine Unternehmenssprecherin sagte, waren die Innenstadt von Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie die benachbarten Gemeinden Ebringen und Pfaffenweiler komplett betroffen. In Ebringen lief der Strom am Mittwoch gegen 4.00 Uhr wieder, in den anderen Orten bereits früher.

    In Bad Krozingen leben rund 23.000 Menschen. Ebringen hat rund 2.900 Einwohnerinnen und Einwohner, Pfaffenweiler rund 2.600.

