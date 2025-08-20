Icon Menü
Mann schießt mit Softair-Waffe auf Polizei an Tankstelle

Nach Schüssen aus einer Softair-Waffe auf Polizisten kommt ein Mann in eine psychiatrische Einrichtung. Wie es zum Polizeieinsatz kam.
Von dpa
    Die Polizisten wurden mit einer Softair-Waffe beschossen. (Symbolbild)
    Die Polizisten wurden mit einer Softair-Waffe beschossen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Mehrere Polizisten sind an einer Tankstelle in Fellbach von einem Mann aus seinem Auto heraus bedroht und mit einer Softair-Waffe beschossen worden, bevor sie ihn überwältigen konnten. Nach Angaben der Polizei wurde der 41-Jährige verletzt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

    Er war in den Mittagsstunden an einer Tankstelle im Rems-Murr-Kreis in seinem Wagen eingeschlafen und hatte einen besorgten Angestellten mit einer Waffe bedroht, als dieser nach ihm sehen wollte. Der Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte sofort die Polizei, die danach anrückte und ebenfalls zum Ziel des Mannes wurde.

    Eine Softair-Waffe ist eine meist echt aussehende Nachbildung einer Schusswaffe. Sie verschießt mit Druckluft kleine Kunststoffkugeln und wird vor allem für ungefährliche Spiel- oder Sportzwecke verwendet.

