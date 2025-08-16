Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Radsport: Tour-Dritter Lipowitz in der Heimat begeistert empfangen

Radsport

Tour-Dritter Lipowitz in der Heimat begeistert empfangen

Knapp drei Wochen nach seinem starken Abschneiden bei der Frankreich-Rundfahrt wird der Radprofi in seiner Heimat empfangen. Nächste Woche ist er auch wieder im Renn-Einsatz.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Florian Lipowitz wird in seiner Heimat begeistert empfangen.
    Florian Lipowitz wird in seiner Heimat begeistert empfangen. Foto: Marius Bulling/dpa

    Rad-Senkrechtstarter Florian Lipowitz ist nach seinem dritten Platz bei der Tour de France in seiner Heimatstadt Laichingen begeistert empfangen worden. Mehrere hundert Fans bejubelten den 24-Jährigen, der sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

    «Es ist natürlich schön zu sehen, wenn der Heimatort mitfiebert, die Etappen anschaut und einfach die Daumen drückt», sagte Lipowitz der Deutschen Presse-Agentur. Es sei schon etwas Besonderes, so im Rampenlicht zu stehen. Der gebürtige Schwabe war beim wichtigsten Radrennen der Welt als erster Deutscher seit Andreas Klöden (2006) auf das Podest gefahren und hatte das Weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer geholt.

    Urlaub in Südtirol und am Gardasee

    Nach dem Ende der Tour hatte sich Lipowitz in Südtirol und am Gardasee erholt. In der kommenden Woche greift er bei der Deutschland Tour wieder ins Renngeschehen ein - allerdings ohne Sieg-Ambitionen. «Die Deutschland Tour fahre ich einfach nur als Training mit. Ich war jetzt eineinhalb Wochen oder fast zwei Wochen im Urlaub und ich war vor drei Tagen noch ein bisschen verkühlt.»

    Er sei froh, überhaupt am Start zu stehen. «Ich will den Fans ein bisschen noch etwas zurückgeben und das ist der Hauptgrund, warum ich da an den Start gehe», betonte der Rundfahrt-Spezialist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden