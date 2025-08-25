Wanderin stürzt rund 40 Meter in die Tiefe

Eine 69 Jahre alte Frau ist bei Simonswald (Landkreis Emmendingen) beim Wandern rund 40 Meter einen steilen Hang hinabgerutscht. Sie wurde verletzt und es folgte eine mehrstündige Rettungsaktion, wie die Bergwacht mitteilte. Mit Seilsicherungen und Seilgeländer konnten sich die Einsatzkräfte von oben nach unten zu der Frau abseilen. Dabei war den Angaben zufolge das Risiko eines Steinschlags hoch.

Die 69-Jährige wurde erstversorgt und dann mit einer Gebirgstrage über Seile rund 70 Meter bis zu einer Lichtung heruntergelassen. Von dort holte sie ein Rettungshubschrauber über eine Winde. Sie kam laut einer Sprecherin der Bergwacht in ein Krankenhaus und hat Verletzungen an Armen und Beinen erlitten. Zudem bestehe der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Die Frau war am Samstag mit ihrem Sohn und zwei Enkeln auf einem schmalen Pfad zu einem Wasserfall unterwegs. Wie genau es zu dem Sturz kam, war der Sprecherin zufolge zunächst unklar. Ein Baum stoppte die Wanderin rund 40 Meter unterhalb des Weges.