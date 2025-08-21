Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Schöntal: Reh von Motorrad tödlich verletzt

Schöntal

Reh von Motorrad tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer fährt auf einer Kreisstraße, als plötzlich ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn springt. Zwei Menschen werden leicht verletzt, für das Reh endet der Unfall tödlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Reh ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße gestorben. (Symbolbild)
    Ein Reh ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße gestorben. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Ein Reh ist in Schöntal (Hohenlohekreis) von einem Motorrad erfasst worden und gestorben. Der 59-jährige Motorradfahrer und eine 58-jährige Mitfahrerin stürzten und wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Reh sei von rechts unvermittelt auf die Kreisstraße gesprungen. Dabei wurde es vom Motorrad erfasst. Der Motorradfahrer und die Mitfahrerin wurden nach dem Unfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh starb noch an der Unfallstelle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden