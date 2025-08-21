Icon Menü
Schwäbisch Gmünd: Israel-Flagge gleich zweimal umgestoßen

Schwäbisch Gmünd

Israel-Flagge gleich zweimal umgestoßen

Unbekannte werfen eine Israel-Flagge in Schwäbisch Gmünd um. Am nächsten Tag kommt es zu einem gleichen Vorfall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Israel-Flagge ist in Schwäbisch Gmünd mehrmals umgeschmissen worden. (Symbolbild)
    Eine Israel-Flagge ist in Schwäbisch Gmünd mehrmals umgeschmissen worden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Ein Mast mit einer Israel-Fahne ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in kurzem Abstand gleich zweimal umgeworfen worden. Zuerst wurde der Fahnenmast am Dienstag aus der Verankerung gerissen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei die Flagge in einen dortigen Mülleimer geworfen worden.

    Nachdem der Mast wieder aufgestellt wurde, kam es einen Tag später zu einem ähnlichen Ereignis. Wieder wurde der Mast umgeschmissen. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

