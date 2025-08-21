Israel-Flagge gleich zweimal umgestoßen

Ein Mast mit einer Israel-Fahne ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in kurzem Abstand gleich zweimal umgeworfen worden. Zuerst wurde der Fahnenmast am Dienstag aus der Verankerung gerissen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei die Flagge in einen dortigen Mülleimer geworfen worden.

Nachdem der Mast wieder aufgestellt wurde, kam es einen Tag später zu einem ähnlichen Ereignis. Wieder wurde der Mast umgeschmissen. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.