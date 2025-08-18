«Schwarzwald Marie» wird nachbestellt - Längere Wartezeit

Wegen der hohen Nachfrage nach der «Schwarzwald Marie» wollen die Projektverantwortlichen die Sonderfigur bei Playmobil nachbestellen. «Bis die Neuauflage verfügbar ist, wird es einige Monate dauern und voraussichtlich im Frühling 2026 wieder im Schwarzwald verkauft werden», teilte eine Sprecherin der Schwarzwald Tourismus GmbH mit.

Wer nicht so lange warten will, kann einen anderen Weg wählen: «Unser Partner Schwarzwald Radio hat die Playmobil-Sonderfigur dieses Jahr auch in den Schwarzwald Adventskalender integriert, der mit einer Auflag von 7.000 produziert wurde», erklärte sie weiter. Dieser könne im Internet bestellt werden.

Echter Kassenschlager

77.000 Exemplare der «Schwarzwald Marie» sind den Angaben nach seit Freitag an bestimmten Verkaufsstellen im Schwarzwald für 4,99 Euro - gegebenenfalls zuzüglich Versand - zu kaufen. Die Nachfrage hatte schon am ersten Verkaufstag die Erwartungen übertroffen - mancherorts war sie da schon ausverkauft.

Die Figur sieht wie eine klassische Playmobilfigur aus, trägt Tracht und Bollenhut und hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei. Der Verkaufspreis deckt der Sprecherin zufolge lediglich die Kosten. «Mit der Playmobil-Sonderfigur "Schwarzwald Marie" möchten die Tourismusakteure in unserer Ferienregion allen Liebhabern des Schwarzwalds eine Freude machen.»

Solche Sonderfiguren gibt es unter anderem auch von Reformator Martin Luther, Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe und Komponist Johann Sebastian Bach. Sie werden der Seite playmorama.de zufolge auf Internetportalen hin und wieder zu überhöhten Preisen angeboten.