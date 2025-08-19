Leiche lag monatelang im Gebüsch in Nürtingen

In einem Gebüsch am Neckar-Ufer im schwäbischen Nürtingen ist die Leiche eines Menschen gefunden worden, der dort bereits seit Monaten gelegen haben könnte. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Es weise nichts auf eine Straftat hin, sagte ein Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums. Ein Zeuge hatte zuvor einen Hinweis gegeben.

Der Zustand der Leiche lasse darauf schließen, dass sie bereits seit mehreren Monaten an dem dicht bewachsenen Fundort gelegen haben muss. Inzwischen sei auch die Identität geklärt worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht. Es habe zu dem Fall keine Vermisstenmeldung gegeben.