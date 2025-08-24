Icon Menü
Unfälle: Autofahrer verliert Kontrolle – Zwei Tote bei Zusammenstoß

Unfälle

Autofahrer verliert Kontrolle – Zwei Tote bei Zusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall sterben im Landkreis Ludwigslust zwei Menschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
    Zwei Menschen starben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
    Zwei Menschen starben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Ludwigsburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 52 Jahre alter Autofahrer kam auf der Bundesstraße 328 bei Pleidelsheim nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

    Polizei sucht nach Zeugen

    Der Unfallverursacher und die 67 Jahre alte Beifahrerin des anderen Autos wurden bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der 72 Jahre alter Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei Ludwigsburg hieß.

    Bei dem Unfall entstand an den Autos ein Schaden von rund 65.000 Euro. Die B328 wurde bis zum Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

