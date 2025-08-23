Icon Menü
Unfälle: Wanderin stürzt in Felsspalte und wird schwer verletzt

Unfälle

Wanderin stürzt in Felsspalte und wird schwer verletzt

Eine Wandergruppe kommt im Kreis Sigmaringen bei einem Aussichtsplateau an. Beim Überwinden einer Felsspalte rutscht eine Frau plötzlich ab.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit einer Seilwinde und einem Hubschrauber wurde die Wanderin geborgen. (Symbolbild)
    Mit einer Seilwinde und einem Hubschrauber wurde die Wanderin geborgen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Eine 69 Jahre alte Wanderin ist mehrere Meter in eine Felsspalte hinab gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die geübte Wanderin habe am Freitag den Spalt auf einem Aussichtsplateau bei Inzigkofen (Kreis Sigmaringen) überwinden wollen und sei dabei abgerutscht, teilte die Polizei mit. Mit einer Seilwinde und einem Hubschrauber wurde die Frau geborgen.

    Sanitäter brachten die schwer verletzte Wanderin in ein Krankenhaus. Die 69-Jährige war laut einem Polizeisprecher mit drei weiteren Wanderern unterwegs. Sie soll demnach auch eine geübte Wanderin sein und über entsprechende Ausrüstung verfügt haben.

