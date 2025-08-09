Icon Menü
Unfall im Wald: Schranke offenbar übersehen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Unfall im Wald

Schranke offenbar übersehen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Auf einem Waldweg übersieht ein Radler offenbar eine Schranke und stürzt. Er verletzt sich schwer - und muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.
    Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)
    Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Fahrradfahrer ist auf einem Waldweg im Rems-Murr-Kreis gegen eine Schranke gefahren und hat sich beim Sturz nach Polizeiangaben schwer verletzt. Der 67-Jährige übersah offenbar die Schranke, die an einer leicht abschüssigen Stelle den Waldweg bei Remshalden etwa bis zur Hälfte sperrte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann musste demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

