Schranke offenbar übersehen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist auf einem Waldweg im Rems-Murr-Kreis gegen eine Schranke gefahren und hat sich beim Sturz nach Polizeiangaben schwer verletzt. Der 67-Jährige übersah offenbar die Schranke, die an einer leicht abschüssigen Stelle den Waldweg bei Remshalden etwa bis zur Hälfte sperrte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann musste demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

