Nach Starkregen am Bodensee: Straßen weiter gesperrt

Nach dem starken Regen am Bodensee gibt es auch am Freitag noch Verkehrsbehinderungen. Zwei Landstraßen und drei Kreisstraßen seien weiterhin gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz. Wie lange sie nicht passierbar sein werden, lasse sich schlecht abschätzen.

Darunter ist auch die Landstraße 220, die schon am Donnerstag in Böhringen bei Radolfzell (Landkreis Konstanz) überschwemmt und in beide Richtungen gesperrt worden war.

Mehr als 100 Einsätze

Wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller mussten Feuerwehren im Landkreis mehr als 100 Mal ausrücken. Allein in Radolfzell hatte die Feuerwehr am Donnerstag mehr als 70 Einsätze verzeichnet.

Auf einem Teil der Bahnstrecke zwischen Stockach und Radolfzell wurde wegen Hochwassers der Bahnverkehr eingestellt. Laut dem Online-Navigator der Deutschen Bahn (DB) wird die Störung voraussichtlich bis in die Nacht zu Samstag andauern. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Mit dem Regen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nun aber schon wieder vorbei sein. Viel Sonnenschein steht an, es bleibt trocken, wie Meteorologe in ihrer Vorhersage erklärten.