Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand wieder frei

Nach einer Sperrung wegen eines brennenden Autos ist der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 im Landkreis Böblingen wieder frei. Die Sperrung sei gegen 20.30 Uhr beendet worden, teilte die Polizei mit. Kurz nach 16.30 kam es demnach zu dem Brand. Der 28 Jahre alte Fahrer des Autos war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sein Wagen aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geriet.

Durch das Feuer habe die Brandmeldeanlage im Tunnel ausgelöst, was eine automatische Sperrung beider Tunnelröhren zur Folge gehabt habe, hieß es weiter. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr habe einige Menschen aus dem Tunnel geholt.

Der Brand wurde gelöscht, das Auto geborgen. Der Tunnel werde auf Schäden untersucht. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.