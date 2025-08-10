Motorradfahrer rutscht bei Unfall unter Traktoranhänger

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall unter einen Traktoranhänger gerutscht und schwer verletzt worden. Ein weiterer Motorradfahrer stürzte bei einem Ausweichmanöver und verletzte sich ebenfalls schwer, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge übersah der 58 Jahre alte Traktorfahrer die beiden 21-Jährigen auf ihren Maschinen beim Abbiegen auf einer Straße bei Schramberg (Kreis Rottweil).

Durch die Wucht des Zusammenstoßes am Samstag fing eines der Motorräder Feuer und setzte auch den mit Holz beladenen Traktoranhänger in Brand. Nach der Befreiung des jungen Mannes unter dem brennenden Anhänger wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sanitäter brachten seinen Gefährten ebenfalls in ein Krankenhaus.