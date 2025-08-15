DWD warnt vor extremer Gewittergefahr

Der Deutsche Wetterdienst hat in einer amtlichen Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen gewarnt. Die Unwetterwarnung gelte grundsätzlich bis 2.00 Uhr am Samstag. Auch Hagel und schwere Sturmböen in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen sind möglich. Der Regierungsbezirk Freiburg sei nicht mehr betroffen.

Unruhige Nacht steht bevor

Bis in die Nacht zum Samstag gibt es immer wieder einzelne, schwere Gewitter. Dazu kommt lokal heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter und Hagel. Eng begrenzt sei extremer Starkregen um rund 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Hagel und schwere Sturmböen seien möglich. Der DWD warnte vor «extremer Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen.»