Wettervorhersage: Unwettergefahr im südlichen Baden-Württemberg

Wettervorhersage

Unwettergefahr im südlichen Baden-Württemberg

In den südlichen Teilen des Landes drohen schwere Gewitter. Wo wird es wann besonders heftig?
    Auf Hitze folgt Gewitter in Baden-Württemberg. (Symbolbild)
    Auf Hitze folgt Gewitter in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa

    Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Süden Baden-Württembergs vor schweren Gewittern mit stellenweise Starkregen. Die Wettergefahr der Stufe drei von vier bestehe zunächst am Vormittag für die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen. Eine Verlängerung in den Abend hinein sei aber wahrscheinlich, sagte eine DWD-Meteorologin auf Anfrage. Lokal sei heftiger Starkregen bis etwa 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter möglich.

    Hinzu kommen Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde. Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen, hieß es vom DWD.

