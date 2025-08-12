Aus Gaia wird Luna: Wildbärin JJ4 hat einen neuen Namen

Gut drei Wochen nach ihrer Ankunft im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald hat Wildbärin JJ4 nun einen neuen Namen. Aus Gaia wird Luna, wie der Bärenpark mitteilte. Der Name Luna bedeutet Mond und stehe für Wandel und Veränderung – und damit für das neue Leben der Bärin im Bärenpark, sagte eine Sprecherin.

«Auf viele friedliche Mondnächte unter freiem Himmel», schrieb der Park in einem Post auf Instagram. Man wünsche dem fast 20 Jahre alten Tier, dass es nun seine eigene Ruhephase finde und in seinem eigenen Rhythmus leben dürfe. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Die Wildbärin, die 2023 in Italien einen Jogger getötet hatte, war am 20. Juli im Bärenpark Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) angekommen. JJ4 ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung, bekanntgeworden aber war sie unter dem Namen Gaia. Da im Bärenpark bereits eine Wölfin so heißt, war schon lange geplant, die Bärin umzubenennen. Außerdem sei ihr ursprünglicher Name in der Öffentlichkeit vielfach mit dem Tod des Joggers verbunden gewesen.