Zollkontrolle: Verlobungsring beim Zoll nicht angemeldet - Strafe

Zollkontrolle

Verlobungsring beim Zoll nicht angemeldet - Strafe

Ein Mann plant die Verlobung mit seiner Freundin. Er fliegt mit einem Ring von London nach Karlsruhe - doch da kontrolliert ihn der Zoll.
Von dpa
    Der Zoll kontrollierte den Mann bei seiner Einreise aus London. (Symbolbild)
    Der Zoll kontrollierte den Mann bei seiner Einreise aus London. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Weil er seinen Verlobungsring nicht beim Zoll angemeldet hat, muss ein Mann am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Strafe zahlen. Der Diamantring im Wert von mehr als 2.200 Euro sei für seine in Baden-Württemberg lebende Freundin gewesen, wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte. Der Mann reiste aus London ein.

    Außerdem habe der 24-Jährige zwei Flaschen Whiskey dabeigehabt, welche er ebenfalls nicht angemeldet hatte. Für die fälligen Einfuhrabgaben und die Strafe musste er insgesamt 1.000 Euro zahlen.

