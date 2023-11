300 Menschen demonstrieren in Wemding gegen Reichsbürger-Treffen

Bei einer Kundgebung gegen das Reichsbürger-Treffen in Wemding appellieren Politiker, sich für den Rechtsstaat einzusetzen. Hotel-Betreiber wird kritisiert.

19.11.2023 | Stand: 09:23 Uhr

Die räumliche Distanz zwischen den beiden Veranstaltungen in Wemding an diesem Samstagnachmittag beträgt nur etwa zwei Kilometer. Inhaltlich liegen zwischen dem "Zukunftskongress" in einem Hotel in der Nähe der Stadt und der " Demonstration für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" jedoch Welten. Auf der einen Seite treffen sich mutmaßliche Reichsbürger, welche die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennen wollen. Auf der anderen Seite appellieren Politiker aus der Region auf dem Festplatz am Johannisweiher an rund 300 Menschen, den Rechtsstaat und die Demokratie zu verteidigen.

