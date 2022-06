80-jährige Frau ertrinkt im Friedberger See, 18-Jähriger liegt im Koma

Gleich zwei tragische Badeunfälle meldet die Polizei vom Friedberger See: Eine Rentnerin ertrinkt, ein junger Mann verunglückt schwer.

27.06.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Am Sonntagmorgen starb eine 80-jährige Frau bei einem Badeunfall am Friedberger See. Sie war nach Angaben der Polizei um 9.15 Uhr im Bereich des Ostufers mit einer Schwimmboje im Wasser. Ihr Ehemann blieb an Land und beobachtete plötzlich, wie seine Frau unterging und versuchte, sich mittels der Boje über Wasser zu halten. Er und weitere Badegäste begaben sich hierauf ins Wasser und brachten die Seniorin wieder ans Ufer. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen starb die Frau jedoch wenig später im Krankenhaus.

Am Sonntag verunglückt ein junger Mann im Friedberger Baggersee

Ebenfalls am Sonntag, gegen 14.50 Uhr, kam es zu einem weiteren tragischen Unglück, als ein körperlich und geistig behinderter 18-Jähriger nahe dem Nordufer unterging. Ein zwölfjähriges Mädchen bemerkte dies und holte ihren 39-jährigen Vater zu Hilfe, der den Heranwachsenden ans Ufer zog.

Der Junge war mit seiner Mutter beim Baden am Friedberger See, die sofort hinzukam. Der 18-Jährige wurde nach sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Lebenszeichen ins Uniklinikum Augsburg verbracht und liegt seither im Koma. Die genauen Unglücksumstände werden derzeit ermittelt.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.