In einem Jahr soll Augsburg eine eigene Surfwelle haben

Im Frühjahr 2023 wollen die Surffreunde im Augsburger Senkelbach eine Rampe für eine Surfwelle einbauen. Sie haben ein Vorbild.

10.04.2022 | Stand: 09:37 Uhr

Die geplante Surfwelle am Senkelbach zwischen Plärrergelände und Arbeitsagentur soll im kommenden Jahr realisiert werden. Im Zuge des turnusgemäßen Bachablasses im Frühjahr 2023 sei der Einbau einer Rampe an der bestehenden Sohlschwelle auf Höhe des ehemaligen Möbelhauses Lederle geplant, so der hinter dem Projekt stehende Verein "Surffreunde Augsburg". Dann können Surfer und Surferinnen auch in Augsburg auf einer stehenden Welle reiten. Zuletzt startete in Nürnberg ein ähnliches Projekt. Vorbild ist die Eisbachwelle in München.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.