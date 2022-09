Aus keinem anderen Bundesland kommt so viel grüner Strom wie aus Bayern

Wie viel Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien kommt eigentlich aus Bayern? Eine Anfrage der CSU-Landesgruppe hat überraschende Zahlen ergeben.

26.09.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Im Nord-Süd-Streit der Bundesländer über die Einführung von Strompreiszonen kontert Bayern mit überraschenden Zahlen: Der Freistaat ist der größte Stromproduzent bei den Erneuerbaren Energien. Das geht aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf Fragen der CSU-Landesgruppe hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Die installierte Gesamtleistung aus Biomasse, Solar, Wind und Geothermie in Bayern betrug Ende Juni demnach rund 21.898 Megawatt.

Niedersachsen steht mit 19.323 Megawatt auf Platz zwei. Der Freistaat führt den Angaben zufolge auch beim Zubau in diesem Jahr. Bis Juli installierten die Bayern Anlagen mit einer Leistung von 1181,5 Megawatt und damit mehr als jedes andere Bundesland.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte vor diesem Hintergrund, die Ampel verbreite „Fake News statt Fakten über Bayern". Bayern sei das Land mit dem höchsten Ausbau an Erneuerbaren Energien im Vergleich aller Bundesländer. „Bayern produziert den meisten Strom aus Photovoltaik, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft."

Ein Viertel der Erneuerbaren Energien stammt in diesem Jahr aus Bayern

Beim Nettozubau bezieht sich das Wirtschaftsministerium auf Zahlen der Bundesnetzagentur. Baden-Württemberg hat demnach neue Anlagen mit 450,7 Megawatt gebaut, das wäre nicht einmal die Hälfte der Zubau-Leistung von Bayern. Im Freistaat verteilen sich die 1181,5 Megawatt Gesamtleistung wie folgt: 16,1 Megawatt – und damit ein Vielfaches dessen anderer Bundesländer - kommen aus Biomasse, 1156,5 Megawatt aus der Sonnenenergie sowie 8,9 Megawatt aus Wind.

Baden-Württemberg hat zwar bei der Windkraft mit 20,7 Megawatt die Nase vor Bayern, liegt aber bei Solar (424 MW) und Biomasse (6,0) hinten. In ganz Deutschland wurden eine Anlagenleistung von 5057 Megawatt (ohne Offshore) neu installiert. Damit stammt rund ein Viertel der neuen Erneuerbaren in diesem Jahr aus Bayern.

CSU-Landesgruppe: Eine Verzögerung liegt beim Stromtrassen-Ausbau nicht vor

Bei der bislang installierten Leistung (Stand Ende Juni) kommt Bayern sogar auf 24.897 Megawatt Leistung, wenn die Wasserkraft noch hinzugerechnet wird - nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beträgt die Leistung aus Wasserkraftwerken 2953 Megawatt.

Insgesamt entspricht die installierte Leistung in Bayern etwa einem Fünftel der Gesamtleistung in Deutschland. Interessantes Detail: Obwohl in Baden-Württemberg in diesem Jahr bislang mehr Windräder aufgestellt wurden, liegt es insgesamt hinter dem Nachbarland. Den 2581 MW Wind in Bayern stehen 1758 MW in Baden-Württemberg gegenüber.

Die CSU tritt auch dem Eindruck entgegen, Bayern stehe beim Stromtrassen-Ausbau auf der Bremse. Alle Abschnitte der Leitungen auf der Strecke von Nord nach Süd seien auf einem ähnlichen Genehmigungsstand. „Eine Verzögerung bei bayerischen Abschnitten – wie insbesondere von den Grünen gerne behauptet wird – liegt nicht vor", heißt es in der Partei.

