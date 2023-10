Baby in Glascontainer ausgesetzt: "Froh, dass es dem Kind gut geht"

Der Zufall rettet dem in einem Glascontainer ausgesetzten Baby wohl das Leben. Jetzt äußert sich Langenaus Bürgermeister Daniel Salemi zum Vorfall.

17.10.2023 | Stand: 19:09 Uhr

Zufällig kam ein Zeuge vorbei und hörte es wohl schreien: Ein neugeborenes Baby ist in Langenau in einem Glascontainer ausgesetzt worden. Verantwortlich dafür ist offenbar die eigene Mutter. Eine 38-Jährige aus dem nordöstlichen Alb-Donau-Kreis gilt als dringend tatverdächtig, sie sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der Fall schockiert. Auf Anfrage unserer Redaktion äußert sich nun Langenaus Bürgermeister Daniel Salemi dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.