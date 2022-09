War der Tod eines Kleinkindes auf einem Augsburger Spielplatz Schicksal – oder hat ein Baumkontrolleur einen Fehler gemacht? Muss das bald ein Gericht klären?

09.09.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Die Zahl ist enorm. Rund 100.000 Bäume in Augsburg stehen so an Straßen, Wegen oder Plätzen, dass sie regelmäßig kontrolliert werden müssen. Städtische Mitarbeiter schauen sich die Bäume an und beurteilen, ob sie noch standfest sind. Absolute Sicherheit bringt das aber nicht. Immer wieder stürzen dennoch Bäume unerwartet um. Besonders tragisch war der Fall vom vergangenen Sommer, als auf einem Spielplatz in Oberhausen ein 22 Monate altes Mädchen getroffen und tödlich verletzt wurde.

