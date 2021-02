Bayern gibt 2,5 Millionen FFP2-Masken an Bedürftige aus und schränkt Maskenpflicht ein

Die Staatsregierung stellt 2,5 Millionen FFP2-Masken für Bedürftige bereit. Zudem gibt Söder bekannt, dass die FFP2-Maskenpflicht nicht für alle Menschen gilt.

14.01.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Bayern stellt 2,5 Millionen FFP2-Schutzmasken für Bedürftige kostenlos zur Verfügung. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München an. Damit will die Staatsregierung Härten abfedern, wenn vom kommenden Montag (18. Januar) an eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen gilt. Sie reagiert damit auf vielfältige Forderungen von Sozialverbänden und der Opposition.

FFP2-Maskenpflicht in Bayern gilt erst für Menschen ab 15 Jahren

Zudem gilt die FFP2-Maskenpflicht nicht für alle Menschen in Bayern: Sie wird erst Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren betreffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre bleiben ausgenommen.

Das Kabinett hatte die FFP2-Maskenpflicht am Dienstag beschlossen. Vom kommenden Montag an sind damit einfache Community-Masken, aber auch einfacher medizinischer Mund-Nasen-Schutz, in Bussen, Bahnen und Geschäften im Freistaat verboten. Ziel ist nach Worten Söders ein noch höherer Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Gängiger Mund-Nasen-Schutz kann Experten zufolge andere Menschen schützen, FFP2-Masken schützen - richtig benutzt - auch den Träger selbst.

Lesen Sie auch: Polizei löst Kindergeburtstag mit 30 Personen auf - Dieser Fall sorgt bundesweit für hitzige Diskussionen