Wanderer nach Absturz am Hochkalter seit Tagen vermisst - Wann kann er endlich gerettet werden?

Ein 24-Jähriger ist am Hochkalter verunglückt. Seit Samstag suchen Rettungskräfte nach dem Mann - ohne Erfolg. Vor allem das Winterwetter erschwert den Einsatz.

20.09.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Ein 24-jähriger Bergsteiger ist am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden verunglückt und wird vermisst. Seit Samstagnachmittag sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Bergwacht, Polizei und mehreren Hubschrauber-Besatzungen nach dem Urlauber aus Niedersachsen. Bei bis zu minus sechs Grad mit widrigen Verhältnissen durch Schnee, Eis, Starkregen, Wind und Nebel ist die Suche sehr schwierig. Inzwischen ist der Kontakt zu dem Vermissten abgebrochen.

Wann kann der Mann endlich gerettet werden? Aktuell sehe es so aus, als sei eine Suche per Hubschrauber am Dienstag nicht möglich, sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Das könne sich aber spontan ändern.

Suchaktion am Hochkalter in Ramsau: Aussichten für Dienstag sind schlecht

Ein kurzes Wetterfenster ermöglichte am Montagabend eine weitere Suchaktion. Die Einsatzkräfte konnten dank günstiger Witterung das Gelände bis Sonnenuntergang von einem Hubschrauber aus mit Ferngläsern nach dem vermissten 24-Jährigen absuchen. Spezialisten werteten die Bilder vom Suchflug danach die halbe Nacht aus, konnten aber keine Spur von dem Verunglückten entdecken. Seit Samstag sei jede Menge Neuschnee gefallen, der sich in den Rinnen schätzungsweise auf bis zu drei Meter Höhe sammle, so dass diese schlecht einsehbar seien, erläuterte der BRK-Sprecher.

Alle Hoffnung ruht deshalb darauf, dass sich der junge Mann als Schutz gegen den auskühlenden Wind eine Schneehöhle graben konnte - und dass das Wetter möglichst bald einen Helikopterflug zulässt, um ihn mit einem Sonargerät zu orten. Denn zu Fuß kann die Bergwacht derzeit nichts ausrichten. "Du kannst dich auf dem Untergrund gar nicht sicher bewegen, da liegt Schnee auf Blankeis, da muss jeder Schritt wohl überlegt und gut gesichert sein", schilderte ein Sprecher. "Und dann gehst du in fünf Metern Entfernung vorbei und siehst den gar nicht, weil er eingeschneit ist."

Bergunfall in Ramsau: Wander bricht alleine auf hochalpine Tour auf

Der Wanderer war mit dem Zug angereist und trotz Warnungen vor Schnee und eisigen Temperaturen alleine zum Hochkalter aufgebrochen - eine Tour die als hochalpin einzuschätzen ist. Am Samstagnachmittag setzte er gegen 15 Uhr einen Notruf ab. Laut der Leitstelle Tirol in Innsbruck gab er an, dass er beim Aufstieg zum Gipfel einige Höhenmeter abgerutscht sei. Dabei habe er sich am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen, sagte er am Telefon. Zudem sei er in gefährliches Gelände geraten sei und habe Schwierigkeiten, nicht noch weiter abzustürzen.

Seitdem sind 33 Bergretter auf der Suche nach dem Verunglückten. Vier Bergretter wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Ofental geflogen, weitere Einsatzkräfte wurden wegen des immer schlechter werdenden Wetters mit Autos hochgefahren. Die Einsatzkräfte hielten Kontakt zu dem jungen Mann und telefonierten mehrfach mit ihm. Sie versuchten zudem mehrfach, sein Smartphone zu orten, aber ohne Erfolg.

Rettungskräfte der Bergwacht in Ramsau bei Berchtesgaden suchen am Hochkalter nach einem vermissten Wanderer. Der 24-Jährige war am Samstag bei Schneefall zu einer hochalpinen Tour aufgebrochen, war gestürzt und hatte die Rettungskräfte alarmiert. Bild: Bergwacht Ramsau

Bergretter brechen Suche am Hochkalter wegen des Schneesturms ab

Wegen des Schneesturms mussten die Bergretter gegen 20 Uhr die Suche abbrechen. Auch für sie bestand laut Bergwacht auf den vereisten, eingewehten Wegen Lebensgefahr. Eine Gruppe mussten sogar ihren Abstieg abbrechen und sich in einem Notzelt vor dem eiskalten Wind schützen und sich aufwärmen. Bis 3.30 Uhr in der Nacht waren die Einsatzkräfte unterwegs. Am Sonntag ging die Suche bei etwa einem Meter Neuschnee und enormer Lawinengefahr weiter, blieb aber erfolglos.

Für Mittwoch rechneten die Einsatzkräfte mit besserem Wetter, so dass die Suche mit Hubschrauber und Drohnen vielleicht fortgesetzt werden könnte. Am Donnerstag soll es voraussichtlich sonnig werden. Dann könnte auch eine sogenannte Recco-Boje eingesetzt werden, mit der auch Halbleiter aus elektronischen Geräten wie Handy oder Laptop geortet werden könnten, selbst wenn deren Akku leer sei. Darauf setze man derzeit die größten Hoffnungen, sagte der Bergwacht-Sprecher.

Mit Blick auf die Naturgewalten ergänzte er bedrückt: "Derselbe Einsatz wäre bei schönem Wetter in einer Stunde vorbei." Diese vermeintliche Sicherheit entpuppe sich aber bei schlechtem Wetter als trügerisch. "Dann ist das ein Einsatz wie vor 100 Jahren." Und der Notleidende am Berg ist alleine seinem Schicksal ausgesetzt.

