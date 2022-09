Wanderer stürzt im Schneesturm am Hochkalter ab - und wird seit Tagen vermisst

Ein 24-jähriger Bergsteiger ist bei winterlichen Verhältnissen am Hochkalter verunglückt. Seit Samstag sucht ein Großaufgebot an Rettungskräften nach dem Mann.

Ein 24-jähriger Bergsteiger ist am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden verunglückt und wird vermisst. Seit Samstagnachmittag sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Bergwacht, Polizei und mehreren Hubschrauber-Besatzungen nach dem Urlauber aus Niedersachsen. Bei bis zu minus sechs Grad mit widrigen Verhältnissen durch Schnee, Eis, Starkregen, Wind und Nebel ist die Suche sehr schwierig. Inzwischen ist der Kontakt zu dem Vermissten abgebrochen.

Bergunfall in Ramsau: Wander bricht alleine auf hochalpine Tour auf

Der Wanderer war mit dem Zug angereist und trotz Warnungen vor Schnee und eisigen Temperaturen alleine zum Hochkalter aufgebrochen - eine Tour die als hochalpin einzuschätzen ist. Am Samstagnachmittag setzte er gegen 15 Uhr einen Notruf ab. Laut der Leitstelle Tirol in Innsbruck gab er an, dass er beim Aufstieg zum Gipfel einige Höhenmeter abgerutscht sei. Dabei habe er sich am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen, sagte er am Telefon. Zudem sei er in gefährliches Gelände geraten sei und habe Schwierigkeiten, nicht noch weiter abzustürzen.

Seitdem sind 33 Bergretter auf der Suche nach dem Verunglückten. Vier Bergretter wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Ofental geflogen, weitere Einsatzkräfte wurden wegen des immer schlechter werdenden Wetters mit Autos hochgefahren. Die Einsatzkräfte hielten Kontakt zu dem jungen Mann und telefonierten mehrfach mit ihm. Sie versuchten zudem mehrfach, sein Smartphone zu orten, aber ohne Erfolg.

Bergretter brechen Suche am Hochkalter wegen des Schneesturms ab

Wegen des Schneesturms mussten die Bergretter gegen 20 Uhr die Suche abbrechen. Auch für sie bestand laut Bergwacht auf den vereisten, eingewehten Wegen Lebensgefahr. Eine Gruppe mussten sogar ihren Abstieg abbrechen und sich in einem Notzelt vor dem eiskalten Wind schützen und sich aufwärmen. Bis 3.30 Uhr in der Nacht waren die Einsatzkräfte unterwegs. Am Sonntag ging die Suche bei etwa einem Meter Neuschnee und enormer Lawinengefahr weiter, blieb aber erfolglos.

Aufgrund des schlechten Wetters konnte die Suche nach dem verletzten Mann am Montagmorgen zunächst noch nicht fortgesetzt werden, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Sobald die Witterung es zulasse, wolle man erneut mit einem Hubschrauber und einem Ortungssystem versuchen, das Handy des 24-Jährigen ausfindig zu machen.

