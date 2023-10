Besucher ärgern sich über leere Tiergehege im Augsburger Zoo

Die Elefanten, Löwen und Bären sind weg. Leerstände bei den Großtieren im Augsburger Zoo sorgen für Kritik. Wie die Direktorin die Probleme lösen will.

Von Eva-Maria Knab

04.10.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Besucherinnen und Besucher sind aufgebracht. "Ich bin immer gerne in den Zoo gegangen. Gerade auch weil Elefanten meine Lieblingstiere sind. Aber dass das neue und teure Elefantenhaus ein halbes Jahr leer steht, ist ein No-Go", schreibt Edith S. an unsere Redaktion. Seit Frosja und Louise nach Sofia abgegeben wurden, steht die modernste und kostspieligste Anlage in Augsburg ohne Bewohner da. Auch bei den Löwen und Bären gibt es nichts zu sehen. Wegen der Leerstände gibt es nun viel Kritik.

