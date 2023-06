Beziehungsstatus kompliziert: Der Zwist zwischen Söder und Aiwanger

Ausgefochten haben der Ministerpräsident und sein Stellvertreter die Konflikte nie. Immer wieder schien es, als stünde der Knall bevor. Ist es jetzt soweit?

25.06.2023

Wer zumindest etwas Licht in die komplizierte Beziehungskiste zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger bringen will, kommt an der Aiwangerschen Parabel vom Sumo-Ringer im Ehebett nicht vorbei. Der Chef der Freien Wähler, der es quasi im Alleingang von einem Hof im niederbayerischen Rahstorf, einem Ortsteil von Rottenburg an der Laaber, an die Spitze der Bayerischen Staatsregierung geschafft hat, wusste nach der Landtagswahl 2018 ziemlich genau, worauf er sich da einlässt.

