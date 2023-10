Bombendrohung am Maria-Theresia-Gymnasium

Am Maria-Theresia-Gymnasium in Augsburg gab es am Freitagmorgen eine Bombendrohung. Vieles ist noch unklar.

27.10.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Schockmoment am Freitagmorgen: Am Maria-Theresia-Gymnasium hat es eine Bombendrohung gegeben. Das bestätigte die Einsatzzentrale der Polizei am Freitagmorgen. Offenbar hat es am Freitag auch an anderen Orten in Bayern solche Drohungen gegeben.

Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ging die Drohung in der Nacht schriftlich per Mail ein. Die Schule informierte die Polizei .

Bombendrohung am Augsburger Maria-Theresia-Gymnasium

Das Maria-Theresia-Gymnasium liegt in den Gutenbergstraße in der Nähe des Staatstheaters. Offenbar sind die Schülerinnen und Schüler in die nahegelegene St.-Anna-Grundschule gebracht worden. Die fünften und sechsten Klassen werden betreut. Die Schülerinnen und Schüler der siebten bis zwölften Klassen durften nach Hause gehen, berichtet eine Mutter. Die Stimmung sei sehr ruhig gewesen.

Nach Angaben der Polizei konnte bei vielen Personen verhindert werden, dass sie das Schulgebäude überhaupt betreten. Ein Spürhund sei derzeit auf dem Weg, um die Polizei bei der Durchsuchung der Schule zu unterstützen.

Die Bombendrohung reiht sich ein in einige andere Bombendrohungen , die diese Woche bundesweit an Schulen, aber auch an Medienhäusern wie dem ZDF eingegangen waren. In Augsburg war am Montag die Goethe-Mittelschule betroffen gewesen, in Friedberg traf es einen Tag später das Gymnasium. Die Polizei konnte in beiden Fällen jeweils schnell Entwarnung geben. (AZ)