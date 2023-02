Bouldern: Dieser Mann geht mit 86 noch die Wand hoch

Adolf Mayer war als junger Mann ein begeisterter Kletterer. Mit 86 Jahren kehrt er nun zurück in die Boulder-Halle - auch wenn es einige Einschränkungen gibt.

09.02.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Der Blick streift prüfend über die Wand in der Bloc-Hütte. Adolf Mayer sucht nach der passenden Route für seine Trainingseinheit in der Boulderhalle. Dann legt er die Hände an zwei grüne Griffe, stellt ein Bein auf eine der tiefer liegenden Erhebungen und zieht sich ran. Los geht's. Tritt für Tritt geht er waagrecht, nur wenige Zentimeter über dem Boden an der Wand entlang. Jeder Griff sitzt, jeder Tritt ist sicher. Auch den Übergang in eine Schräge meistert Adolf Mayer ohne Probleme. Dann wagt er senkrecht einige Schritte nach oben und legt die Hände über den obersten Griff. Geschafft, Ziel erreicht. Etwas außer Atem steigt er aus der Wand und gönnt sich eine kurze Verschnaufpause, in der er aber gleich die nächste Route checkt. Soll der 86-Jährige heute noch eine orange Tour wagen?

