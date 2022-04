Ab 1. Mai: Keine Corona-Tests mehr an Schulen in Bayern

Laut Staatsregierung werden ab dem 1.Mai generelle Testungen an Schulen eingestellt. Damit müssen sich Schüler ab diesem Zeitpunkt nicht mehr regelmäßig testen.

05.04.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Kinder und Jugendliche an Bayerns Schulen müssen nach dem 30. April nicht mehr auf das Corona-Virus getestet werden. "Generelle Testungen in den Schulen und in den Kindertageseinrichtungen werden eingestellt", teilte die Staatsregierung am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts mit. Bisher werden Kinder von der 1. bis 6. Jahrgangsstufe sowie in Förderschulen zwei Mal wöchentlich einem PCR-Pooltest unterzogen, zusätzlich am Montagmorgen einem Selbsttest.

Lockerungen an Schulen kommen gemeinsam mir neuen Isolations-Regelungen

Alle anderen Schülerinnen und Schüler testen sich im Klassenzimmer drei Mal wöchentlich mittels eines Schnelltests. Die Neuerung soll parallel zur bundesweit vorgesehenen Änderung der Quarantäneregelungen starten. Kindertagesstätten können auf freiwilliger Basis PCR-Pooltests bis Ende August weiterführen.

Von 1. Mai an soll die Isolation nach einem positiven Coronatest auf freiwilliger Basis erfolgen und nur noch fünf statt bisher in der Regel zehn Tage dauern. Die Maskenpflicht an den Schulen ist bereits weitgehend aufgehoben worden.