Die bayerische Krankenhaus-Ampel steht auf Grün – trotz explodierender Corona-Infektionszahlen in einigen Regionen. Die Kritik am Modell wächst.

28.10.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Bayern ist wieder mittendrin. In einer Kurvendiskussion, die man gehofft hatte, so schnell nicht wieder führen zu müssen. Im Freistaat steigen die Corona-Infektionszahlen massiv an, nur in Thüringen und Sachsen ist die Situation noch angespannter. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern dem Robert-Koch-Institut zufolge bei über 200. Und: Die Landkreise mit den bundesweit höchsten Werten liegen allesamt im Freistaat.