Besser vorbereiten: Das fordert die CSU auf dem Weg zu mehr Sicherheit

Deutschland und Europa müssen sich nach Ansicht der CSU besser auf die unsichere außenpolitische Lage vorbereiten. Diese Punkte fordert die Partei.

28.04.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Als Reaktion auf den russischen Krieg in der Ukraine und die außenpolitische Lage setzt die CSU auf eine Bindung an den Westen, militärische Stärke und Unabhängigkeit. "Die Christlich-Soziale Union steht für ein bündnis- und handlungsfähiges Deutschland ein, das sich auf Basis seiner wirtschaftlichen und militärischen Stärke als Motor der transatlantischen Kooperation, als gestaltende Kraft in Europa und verantwortlicher Akteur in der internationalen Gemeinschaft sieht", heißt es im Leitantrag des Parteivorstands, der am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Würzburg beschlossen werden soll und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Das achtseitige Papier mit dem Titel "Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken - Anforderungen an Deutschland in einer neuen Zeit" und wurde am Donnerstag an die Mitglieder des Parteivorstands versendet. Darin spricht sich die CSU für eine von russischen Importen unabhängige Energieversorgung aus, die neben erneuerbaren Energien auch auf eine verlängerte Nutzung der Kernkraft sowie Gaslieferungen aus anderen Ländern setzt. "Langfristig müssen Deutschland und die EU ihre Palette an Energielieferanten verbreitern. Südliche Wasserstoff- und Gaspipelines sind dafür die Voraussetzung", heißt es weiter.

CSU: Europa muss unabhängig von Nahrungsmittel-Importen werden

Auch bei der Nahrungsmittel-Versorgung müsse Europa "langfristig" unabhängig von Importen werden: "Weder Knappheit noch explodierende Preise dürfen zur Mangel- oder Armutsfalle für die Bevölkerung werden." Die EU-Verpflichtungen zur Stilllegung von vier Prozent der Ackerflächen ab 2023 müsse temporär ausgesetzt werden.

Bilderstrecke

Tote, Trümmer, Trauer: So brutal wüten die russischen Angreifer in der Ukraine

1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa 2 von 16 Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa 3 von 16 Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa 4 von 16 Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 5 von 16 Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa 6 von 16 Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 7 von 16 Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa 8 von 16 Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa 9 von 16 Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa 10 von 16 Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 11 von 16 Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa 12 von 16 Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 13 von 16 Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 14 von 16 Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa 15 von 16 Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa 16 von 16 Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa

Darüber hinaus fordert die CSU zahlreiche Maßnahmen, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschland und Europas zu steigern. Dazu gehöre neben einem Fake-News-Beauftragten des Bundes, der Desinformation und Informationsmanipulation aufdecken solle, auch ein den Herausforderungen angepasster Zivil- und Bevölkerungsschutz, der auch gezielt gegen Cyberattacken vorgehen könne.

Union will Bundeswehr massiv ausbauen

Die Bundeswehr will die CSU massiv ausbauen und wie der Bund mit einer besseren Ausrüstung derart stärken, dass sie als Teil der Nato und einer "echten europäischen Verteidigungsunion" samt militärischem Hauptquartier den neuen Anforderungen gerecht werden kann. In Europa müsse die Bundeswehr bei Eingreiftruppen als Rahmennation fungieren.

Lesen Sie auch

Ukraine-Konflikt Energie und Abschreckung: CSU zieht im neuen Positionspapier Lehren aus der Ukraine

Zur Stärkung der Außenpolitik fordert die CSU die Einrichtung eines "Nationalen Sicherheitsrates". "Dieser soll die ressortübergreifende Zusammenarbeit bündeln, die Analysefähigkeit und gemeinsame Entscheidungsfindung verbessern und im Kanzleramt angesiedelt sein.

Kriegsflüchtlinge: "Langfristige" finanzielle Unterstützung der Kommunen durch den Bund

Mit Blick auf die Integration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland beharrt die CSU im Papier auf eine "langfristige" finanzielle Unterstützung der Kommunen durch den Bund. Zugleich müssten die bereits Angekommenen Ukrainer auf alle Bundesländer verteilt werden. Weiter müsse der Bund eine Regelung zur Wohnsitzzuweisung treffen, um die Ballungsräume und Städte zu entlasten."

Mehr zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.