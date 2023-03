"Das Leben fällt auseinander": Der einsame Kampf der Corona-Impfgeschädigten

Impfschäden sind selten, für Betroffene aber gravierend. So wie für Christian Pülz aus Augsburg. Er sieht sich im Stich gelassen und ist nun auf einer Mission.

26.03.2023 | Stand: 13:47 Uhr

Vier Stockwerke über Augsburg legen ein paar Quadratmeter Zeugnis ab vom Leben eines Mannes. Vieles in und neben den Regalen hier ist irgendwie normal, ein Bild aus der Kindheit, ein Lexikon, die Bibel. Aber in diesem Arbeitszimmer befinden sich eben auch die Dinge, die Christian Pülz ausmachen. Da ist eine ganze Bücherwand mit juristischer Fachliteratur, da sind die Modell-Autos, die schicken Uhren, die Moutainbike-Magazine, all die Schallplatten.

