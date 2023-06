Das steckt hinter dem Großeinsatz der Polizei vor der City-Galerie

Am Freitagabend rückten mehrere Polizeistreifen vor dem Einkaufszentrum in Augsburg an. Doch der Großeinsatz war nach nur wenigen Minuten beendet.

24.06.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Die City-Galerie als größtes Einkaufszentrum in Augsburg gilt seit Längerem als Treffpunkt von Jugendlichen. Immer wieder gibt es Ärger, weil Jugendgruppen aneinandergeraten. Auch am Freitag gab es wieder einen großen Einsatz, bei dem die Polizei anrückte. Kurz nach 19 Uhr erreichten mehrere Polizeifahrzeuge mit Blaulicht die City-Galerie. Auch Zivilbeamtinnen und Zivilbeamte waren am Einsatz beteiligt. Viele Kunden nahmen das große Polizeiaufgebot wahr, das am Ende aber nur wenige Minute dauerte. Auf Anfrage unserer Redaktion informierte ein Sprecher der Polizei am Samstag, was hinter der Aktion steckte.

