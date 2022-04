Der Immobilien-Boom – dem Ende nah?

Die Bundesbank hält manche Preise für überbewertet. Jetzt machen auch steigende Bauzinsen die Finanzierung teurer. Gerät der Immobilien-Boom ans Ende?

07.04.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Ein eigener Garten, ein Balkon, ein Arbeitszimmer. Das Thema Wohnen hat in der Corona-Zeit nochmals an Bedeutung gewonnen und den Immobilienmarkt weiter angeheizt, das berichtet die Landesbausparkasse LBS. "Die Pandemie hat den Wunsch nach einem eigenen Zuhause deutlich verstärkt", sagt am Mittwoch LBS-Vorstand Gerhard Grebler. Der Immobilienumsatz erreichte 2021 in Bayern nach Berechnungen der LBS mit 72 Milliarden Euro das elfte Jahr in Folge einen neuen Spitzenwert.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.