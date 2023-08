Drei Menschen erschossen: Anwohnerin beschreibt mutmaßlichen Täter als „Haussheriff“

Nach der Bluttat in Langweid sitzt der Schock tief. Dort erschoss Gerhard B. drei Menschen und verletzte zwei weitere schwer. Nachbarinnen berichten von Streit.

Von Philipp Kinne, Jana Tallevi

29.07.2023 | Stand: 15:23 Uhr

In der Nachbarschaft herrscht am Tag nach der schrecklichen Bluttat in Langweid Fassungslosigkeit. „Was ist das nur für ein Mensch, der so etwas tut?“, fragt eine Frau. Der mutmaßliche Schütze, der 64-Jährige Gerhard B., hatte am Freitagabend zuvor drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Eine Anwohnerin beschreibt ihn als „Haussheriff“, der gerne Streit anzettelt. Auch die Polizei geht davon aus, dass der Bluttat ein Nachbarschaftsstreit vorausging.

