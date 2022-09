Eine Million Euro für Wasserspender in Bayern

Wasser ist eine wertvolle Ressource. Daher soll es allen Menschen verstärkt kostenlos zur Verfügung gestellt werden. In Schwaben gibt es schon Trinkwasserbrunnen.

Von Marlene Volkmann

15.09.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Gerade, wenn es wärmer ist, wünschen sich viele schnell einmal einen Schluck Wasser. Vor allem in den vergangenen heißen Wochen war dies der Fall. Und solche Hitzewellen drohen sich zu häufen. Da können Trinkwasserbrunnen sehr hilfreich sein, wie man sie vielleicht aus Ländern wie Italien kennt. Das Bundeskabinett hat überdies beschlossen, dass den Menschen an öffentlichen Plätzen Wasser zur Verfügung gestellt werden muss, wenn das logistisch möglich und der Bedarf dazu vorhanden ist. Die Städte und Gemeinden in Schwaben bieten solche Brunnen teilweise schon an.

