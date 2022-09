Erst CSU, jetzt FDP: Pschierer wechselt die Fraktion

Seit 1994 ist er für den Stimmkreis Kaufbeuren direkt gewählter Abgeordneter. Jetzt soll Franz Josef Pschierer von der CSU-Fraktion zur FDP wechseln.

Franz Josef Pschierer wechselt die Fraktion. Er habe die CSU verlassen und würde in die FDP eintreten. Das jedenfalls melden die Bild-Zeitung und Süddeutsche Zeitung auf ihrem Online-Auftritt. Heute Nachmittag soll ihn FDP-Chef Martin Hagen (41) ihn als neues Mitglieder der FDP-Fraktion vorstellen.

Pschierer ist Landesvorsitzender der Mittelstands-Union und Vorstandsvorsitzender beim MedienCampus Bayern und war von März bis November 2018 Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie. Sein Verhältnis zu Ministerpräsident Markus Söder gilt mindestens als angespannt. Die Freien Wähler hatten als neuer Koalitionspartner der CSU das Amt für ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger (51) beansprucht - und für Franz Josef Pschierer fand sich kein neues Amt.

Gegenkandidat für Franz Josef Pschierer

Bei der CSU Unterallgäu überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Am Montagabend warf auf einer nicht öffentlichen Kreisvorstandssitzung in Bad Wörishofen der Kreisrat und Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, seinen Hut in den Ring. Er werde sich um das Mandat als Landtagsabgeordneter im nächsten Jahr bemühen.

Damit bekommt der frühere Staatsminister Franz Josef Pschierer überraschend einen Gegenkandidaten im Stimmkreis Kaufbeuren. Zunächst hatte der 66-jährige Pschierer sehr gefasst auf die neue Situation reagiert. Diesen Eindruck hatte jedenfalls der CSU-Kreisvorsitzende und Bürgermeister von Benningen, Martin Osterrieder.

Pschierer-Anruf am Mittwoch bei Martin Osterrieder

Am Mittwoch wendete sich das Blatt. Der langjährige CSU-Spitzenpolitiker rief Osterrieder am Vormittag an und erklärte, er werde wegen der Gegenkandidatur aus der CSU austreten. Der Mindelheimer will sich der FDP anschließen. Dies werde er per Presseerklärung im Laufe des Tages öffentlich machen.

Das ist Franz Josef Pschierer

Geboren am 1.7.1956 in Haunstetten

Verheiratet, zwei Kinder

Seit 20.10.1994 Mitglied des Bayerischen Landtags

