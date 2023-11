Vierfacher versuchter Mord - Mann in Ulm zu neun Jahren Haft verurteilt

Die Brandstiftung hat der Mann eingeräumt, doch töten wollte er angeblich niemanden. Die Kammer klärt eine letzte offene Frage – und spricht das Urteil.

20.11.2023 | Stand: 19:28 Uhr

Für neun Jahre muss ein 44-Jähriger in Haft, weil er im April in einer Tiefgarage am Ulmer Eselsberg Feuer gelegt hat und seine ehemalige Wohnung anzünden wollte – mitsamt der vier Menschen, die sich darin aufhielten. Die Brandstiftung hatte der Mann bereits beim Prozessauftakt gestanden. Er hatte aber behauptet, er habe niemanden umbringen wollen.

