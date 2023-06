Frundsbergfest 2023: Programm, Eintritt & Infos zum Fest in Mindelheim

Das Frundsbergfest 2023 findet in Mindelheim von 23. Juni bis 2. Juli statt. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Höhepunkten, Eintritt und Programm.

08.06.2023 | Stand: 15:53 Uhr

2023 unternimmt Mindelheim wieder eine Zeitreise: Das Frundsbergfest findet von 23. Juni bis 2. Juli vor allem in der Mindelheimer Altstadt statt. Dann wieder findet man Landsknechte, Marketenderinnen, Adelige, Bauern und Bäuerinnen und natürlich ganz viel Publikum in der Kreisstadt des Unterallgäus. Für alle, die das Fest besuchen wollen, haben wir hier die wichtigsten Informationen zum Frundsbergfest zusammengefasst.

Wann findet das Frundsbergfest 2023 in Mindelheim statt?

Das Frundsbergfest in Mindelheim beginnt am 23. Juni 2023 und läuft bis 2. Juli 2023. Das Frundsbergfest findet alle drei Jahre statt und erinnert an den einstigen Stadtherrn Georg von Frundsberg. Es zählt zu den größten historischen Festen in Süddeutschland, zu dem rund 55.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Höhepunkt des Frundsbergfests sind die beiden Festumzüge an den Sonntagen, jeweils um 14 Uhr, mit rund 2500 Mitwirkenden, 200 Pferden und über 30 Kutschen, Festwagen und Geschützen.

An den Freitagen beginnt das Altstadtfest ab 19 Uhr. Am Samstag geht der Tag mit dem Bauernmarkt um 10 Uhr los, es folgen ein buntes Programm für Familien und das Altstadtfest ab 18 Uhr. Auch unter der Woche sind verschiedene Veranstaltungen, unter anderem der Kindernachmittag am Mittwoch.

Was steht beim Frundsbergfest 2023 auf dem Programm?

Das Programm für das Frundsbergfest steht inzwischen fest. Auf unserer Übersichtskarte der Mindelheimer Altstadt finden Sie die Lager und Bühnen. Wenn Sie auf eins der Symbole klicken, öffnet sich eine Box mit weiteren Informationen, etwa dem Bühnenprogramm beim Frundsbergfest.

Hier sind die größeren Veranstaltungen des Festprogramms fürs Frundsbergfest onch einmal aufgelistet.

Freitag, 23. Juni

19 Uhr: Historisches Altstadtfest

19.30 Uhr: Donner, Spyl und Banner auf dem Marienplatz - Graf Helfenstein Trommler, Fahnenschwinger Mindelheim, Fanfarenbläser Mindelheim, Böllerschützen

Samstag, 24. Juni

9.45 Uhr: Einzug zum Handwerkerhof und zum historischen Bauernmarkt - Zunftstraße, Handwerkerhof, Mittelaltermarkt, historische Tänze und Musik, mit großem Einzug der Händler

13 bis 16 Uhr: Spiel und Spaß für Kinder in der Oberen Maximilianstraße - Spielstraße des Kreisjugendrings Unterallgäu

14/14.30 Uhr: Stadtführung "Hexen, Huren, Hohe Frauen", Treffpunkt am Theaterplatz am Forum

14 Uhr: Gautschfeier mit den Kornuten der Druckereien am Marienplatz

14.30 Uhr: Stadtführung auf Englisch "Whores, witches, women of importance", Treffpunkt am Theaterplatz am Forum

15.30 Uhr: Mitmachtänze mit I Pavoni und Saltarello in der Oberen Maximilianstraße

16 Uhr: "Du meines Herzens Freud' und Wund'" - Konzert des Kammerorchesters und Vocal total in der Jesuitenkirche

17 Uhr: Schützen für die Stadt, 500 Jahre Schützenordnung auf der Schwabenwiese

ab 18 Uhr: Historisches Altadtfest

18.30/20 Uhr: Fahnenschwinger Mindelheim auf dem Marienplatz

21.30 Uhr: Klösterliches Nachtgebet in der Stadtpfarrkirche St. Stephan, Treffpunkt am Südportal

Sonntag, 25. Juni

6 Uhr: Weckruf des Spielmannszugs in der Altstadt

10.30 Uhr: Katholischer Festgottesdienst "Missa Prima" von Claudio Crassini mit dem St.-Stephanus-Chor in der Jesuitenkirche

10.30 Uhr: Evangelischer Festgottesdienst für die ganze Familie in der Evangelischen Johanneskirche

14 Uhr: Großer historischer Festzug mit über 2500 Mitwirkenden

anschließend: Gewalthaufen - alle Landsknechte des Festzugs ziehen noch einmal in geschlossener Gefechtsformation vom Oberen Tor zum Marienplatz

anschließend: Fahnenschwinger Mindelheim auf dem Marienplatz

anschließend: Historisches Altstadtfest

17 Uhr: Verleihung der Stadtrechte, Theater Ritterschaft Schwigger Sippe in der Sing- und Musikschule

Montag, 26. Juni

19.30 Uhr: Der richtige Weg, Theater im Stadttheater

19.30 Uhr Ricercare e toccare, Musik für Blockflöte und Orgel mit Michael Lachenmayr und Sandra Miller in der Jesuitenkirche

Dienstag, 27. Juni

19.30 Uhr: Festliche Bläserserenade der Stadtkapelle Mindelheim in der Jesuitenkirche

Mittwoch, 28. Juni

14.30 Uhr: Kindernachmittag, Fähnlein Ems und Rechberg im Lager im Stadtgraben

19.30 Uhr: Der magische Marktplatz: Legno Sonoro und Duo Zweierley im Silvestersaal

19.30 Uhr: Der richtige Weg, Theater im Stadttheater

Donnerstag, 29. Juni

19.30 Uhr: Kurzweil und viel mit Tanz und Spiel im Stadttheater mit I Pavoni, Renaissancemusik, Tonikum und der Sängervereinigung

19.30 Uhr: Mir wollet frei sein - der Bauernkrieg, die zwölf Artikel und der christliche Glaube in der Evangelischen Johanneskirche

Freitag, 30. Juni

19 Uhr: Historisches Altstadtfest

19.30 Uhr: Donner, Spyl und Banner auf dem Marienplatz - Graf Helfenstein Trommler, Fahnenschwinger Mindelheim, Fanfarenbläser Mindelheim, Böllerschützen

20 Uhr: Sbandieratori Sansepolcro, weltbekannte traditionelle Fahnenschwinger aus Italien auf dem Marienplatz

21.30 Uhr: Klösterliches Nachtgebet, Südportal Stadtpfarrkirche St. Stephan

Samstag, 1. Juli

9.45 Uhr: Einzug zum Handwerkerhof und zum historischen Bauernmarkt - Zunftstraße, Handwerkerhof, Mittelaltermarkt, historische Tänze und Musik, mit großem Einzug der Händler

13 bis 16 Uhr: Spiel und Spaß für Kinder in der Oberen Maximilianstraße - Spielstraße des Kreisjugendrings Unterallgäu

14/14.30 Uhr: Stadtführung "Sünder, Söldner, Seelenheil", Treffpunkt am Theaterplatz am Forum

14 Uhr: Frundsbergwecken, Theaterplatz, Lager Fähnlein Frundsberg

14.30 Uhr: Stadtführung auf Englisch und Italienisch "Sinners, soldiers, salvation", Treffpunkt am Theaterplatz am Forum

15.30 Uhr: Mitmachtänze mit I Pavoni, Saltarello und Windlichter Nördlingen in der Oberen Maximilianstraße

16 Uhr: "Du meines Herzens Freud' und Wund'" - Konzert des Kammerorchesters und Vocal total in der Jesuitenkirche

17 Uhr: Mehr Sold muss her, Landsknechte stürmen Mauern der Stadt, Mindelheimer Fähnlein und Landsknechte aus Nah und Fern, Stadtgraben/Europabrunnen

17.30 Uhr: Serenade mit der Renaissancemusik im Silvestersaal

ab 18 Uhr: Historisches Altadtfest

19.30/21 Uhr: Sbandieratori Sansepolcro, weltbekannte traditionelle Fahnenschwinger aus Italien auf dem Marienplatz

Wie viel Eintritt kostet das Frundsbergfest?

Je nachdem, wann man das Frundsbergfest besuchen möchte, zahlt man einen unterschiedlichen Eintritt. Hier eine Übersicht:

Freitag

Freitag, 23. Juni, und Freitag, 30. Juni, historisches Altstadtfest, jeweils ab 19 Uhr: 13 Euro für alle ab 16 Jahren; Kinder bis 15 Jahre sind frei.

Samstag

Samstag, 24. Juni, und Samstag, 1. Juli, historischer Bauernmarkt ab 9.45 Uhr: Eintritt frei

Samstag, 24. Juni, und Samstag, 1. Juli, historisches Altstadtfest ab 18 Uhr: 13 Euro für alle ab 16 Jahren; Kinder bis 15 Jahre sind frei.

Samstag, 24. Juni, "Schützen für die Stadt" auf der Schwabenwiese, ab 17 Uhr: Eintritt frei

Samstag, 1. Juli, "Mehr Sold muss her" am Stadtgraben/Europabrunnen, ab 17 Uhr: Eintritt frei

Sonntag

Sonntag, 25. Juni, und Sonntag, 2. Juli, große historische Festumzüge: 13 Euro für Stehplatz ab 16 Jahren; 18 Euro für Sitzplatz Maximilianstraße, 25 Euro für Sitzplatz Tribüne

Angebot: Wochenendpaket

Wochenendpaket: 3x Altstadtfest und Märkte, 1x Festumzug Stehplatz, ab 16 Jahren: 30 Euro (nur im Vorverkauf)

Hier geht es zur Homepage des Frundsberg Festrings.