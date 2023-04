Getötetes Ehepaar: So ermittelt die Polizei am Tatort in Altenstadt

Nach dem Tod eines Ehepaars war die Polizei mit einem Großaufgebot am Tatort in Altenstadt. Was sie suchen, ist das entscheidende Beweisstück in dem Verbrechen.

25.04.2023

Es ist eigentlich kein Ort für ein Verbrechen. Gepflegte Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, im Mühlbach plätschert das Wasser – so als wäre nichts gewesen. Trotzdem hat sich hier Grausames zugetragen. Ein Ehepaar– er 70, sie 55 Jahre alt – wurde getötet. Seit die beiden Leichen am Samstag entdeckt wurden, ist die Polizei im Einsatz. Am Montag rückte noch mal ein Großaufgebot an – und auch Menschen aus der Nachbarschaft kamen zum Tatort.

