Ein Jahr nach Mord an Ece in Illerkirchberg: Viele Wunden sind geblieben

Der brutale Angriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg jährt sich am Dienstag. Im Ort hat sich nach dem Mord an der 14-jährigen Ece viel verändert.

05.12.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Wie an jenem 5. Dezember ist es auch dieser Tage bitterkalt in Illerkirchberg . Kinder machen sich in der Morgendämmerung auf zur Bushaltestelle. So wie damals die 14-jährige Ece und ihre 13-jährige Freundin. Sie wollten zur Schule , kamen aber nicht an. Wenn an diesem Dienstag um 7.25 Uhr in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis die Glocken läuten, gedenkt der Ort des tödlichen Angriffs auf die beiden Schülerinnen. Dann ist die brutale Messerattacke genau ein Jahr her.

