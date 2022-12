14-Jährige stirbt nach Messerangriff in Illerkirchberg: 27-Jähriger tatverdächtig

Ein Mann hatte in Illerkirchberg nahe Ulm Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und verletzt. Eine 14-Jährige starb. Verdächtigt wird ein 27-Jähriger.

06.12.2022 | Stand: 08:31 Uhr

Eines der Mädchen ist tot, das andere schwer verletzt: Ein 27-Jähriger soll am Montagmorgen in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis südlich von Ulm zwei Jugendliche auf dem Weg zur Schule angegriffen haben. Eine 14-Jährige starb später im Krankenhaus. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, unter anderem mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK). Ein Gebäude wurde gestürmt. Mehrere Personen, darunter auch ein Verdächtiger, wurden festgenommen.

27-Jähriger soll Mädchen mit Messer auf Schulweg angegriffen haben

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 7.30 Uhr die zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg zur Schule angegriffen haben. Der Tatort im Ortsteil Oberkirchberg liegt in einer kleinen Stichstraße, einer Sackgasse, auf einem morgens viel benutzten Weg zahlreicher Schülerinnen und Schüler. Zum einen von älteren, die zur Bushaltestelle wollen, um von dort zu weiterführenden Schulen zu kommen. Dorthin waren wohl auch die beiden Mädchen unterwegs. Zum anderen aber vor allem von jüngeren Kindern, die zur Grundschule auf dem Berg wollen. Auch ein katholischer Kindergarten liegt quasi um die Ecke.

Die beiden Mädchen wurden nach Angaben der Ermittler vermutlich mit einem Messer schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Die 14-Jährige musste noch am Tatort wiederbelebt werden. In der Klinik aber verstarb sie – trotz aller ärztlichen Bemühungen. Bei ihr handelt es sich um "eine Deutsche mit Migrationshintergrund", wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilen. Die noch laufende Obduktion soll nähere Hinweise auf die genaue Todesursache geben. Auch die 13-Jährige, eine deutsche Staatsangehörige, musste schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in einer Klinik behandelt werden.

Polizeieinsatz in Illerkirchberg: SEK umstellt ein Haus

Der verdächtige Mann hatte sich in ein Haus zurückgezogen und dort verschanzt. Aus diesem Haus soll der Angreifer auch gekommen sein. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßenkontrollen statt. Gegen circa 10 Uhr gab ein Polizeisprecher bekannt, dass der Zugriff erfolgt war.

Die Beamten hätten in dem Gebäude drei Personen angetroffen, alle Asylbewerber aus Eritrea. Zwei wurden mit zur Dienststelle genommen. Der Dritte, jener 27-jährige Tatverdächtige, war laut Polizei verletzt und musste in ärztliche Behandlung. Bei ihm fand die Polizei nach eigenen Angaben auch ein Messer, das als Tatwaffe in Betracht komme. Der Mann befinde sich aktuell unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus, so die Ermittler.

Beim Haus in Illerkirchberg handelt es sich um eine Asylbewerberunterkunft

Bei dem Haus handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde. Dort wohnen derzeit getrennt voneinander eine siebenköpfige Familie sowie andere alleinlebende Männer. Ob der mutmaßliche Täter auch in dem Haus wohnt, ist unklar.

Ebenfalls unklar ist das mögliche Motiv des Angreifers. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen noch herausfinden, warum es zu dem Angriff auf die beiden Mädchen kam und ob der Tatverdächtige sowie die beiden Mädchen sich vorher kannten.

Tatort in Illerkirchberg von der Polizei abgesperrt

Die Bucher Straße war zwischen Dietenheimer Straße und Mündelstraße für die Dauer des Polizeieinsatzesüber mehrere Stunden gesperrt. Auch die Durchfahrtstraße war von einer Polizeiabsperrung betroffen. Der Tatort wurde mit rot-weiß-gestreiftem Flatterband abgeriegelt. Zur Spurensicherung waren Menschen in Ganzkörper-Schutzanzügen vor Ort.

Im Ort selbst sind die Menschen nach der Tat geschockt. Wenngleich Anwohnerinnen und Anwohner offenbar nicht viel mitbekommen haben – außer die zahlreichen Polizeiautos. Handwerker auf einer Baustelle seien erst gegen 8 Uhr gekommen. Da wären Krankenwagen und Polizei bereits da gewesen. "Schlimm", sagt eine Passantin mit dem Fahrrad. "Es ist furchtbar", sagt Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) wenige Stunden nach dem Vorfall, als noch nicht bekannt war, dass die 14-Jährige ihren Verletzungen erlag. Er war beim Polizeieinsatz am Morgen in Oberkirchberg. Als der Zugriff erfolgte, musste er sich "aus der Gefahrenzone" in einen sicheren Abstand zum Einsatzgeschehen begeben. Sein Mitgefühl sei bei den Angehörigen. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung wolle er ihnen nun Hilfe anbieten.

Entgegen ersten Mutmaßungen war die Grundschule im Ort nicht betroffen. "Es gab entgegen Gerüchten keinen Amokalarm in einer Schule", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten seien auch nicht im Grundschulalter. Wie die Leiterin der Grundschule, Sabine Schlüter, auf Nachfrage erklärte, sind die Familien über den Polizeieinsatz am Morgen informiert worden. Es wurde empfohlen, einen anderen Schulweg als den üblichen zu nehmen. Die Eltern wurden zudem gebeten, ihre Kinder am Mittag nicht alleine heimlaufen zu lassen, sondern sie nach der Schule abzuholen.

Über dem Ort kreiste mittags ein Hubschrauber. Ob der etwas mit dem Polizeieinsatz zu tun hatte, blieb zunächst unklar. Eine Gefahr für Außenstehende habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen gegen 9 Uhr. Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen. Der Einsatz lief seit circa 7.30 Uhr.