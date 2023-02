Grünes Licht für Wunsch von Eces Vater: Flüchtlingsheim wird abgerissen

Unter Tränen hatte der Vater der getöteten Ece aus Illerkirchberg beim Bürgerdialog den Wunsch geäußert. Nun gab es in einem ersten Schritt dafür grünes Licht.

24.02.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Es war der bewegende Moment beim Bürgerdialog in Illerkirchberg: Der Vater der bei der Messerattacke getöteten 14-jährigen Ece wandte sich mit einer emotionalen Ansprache an die anwesenden Bürgerinnen und Bürger. Sein Wunsch und der seiner Frau: Das Gebäude, die Flüchtlingsunterkunft in der Bucher Straße, aus der der mutmaßliche Täter kam, auf seine Tochter einstach und wieder dorthin zurückging, soll abgerissen und zu "etwas Schönem" umgestaltet werden. Nun wurde einem ersten Schritt dahin grünes Licht gegeben.

