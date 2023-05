Ist nach dem nassen Frühjahr die Dürregefahr gebannt?

Das Frühjahr ist kalt und nass, der März war sogar so regnerisch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Sind die Böden nun feucht genug, um Trockenzeiten standzuhalten?

01.05.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Wolken, Regen, Gewitter – und am Himmel meist ein Dauergrau: Was die Sonnenstunden angeht, lässt der Frühling aus Sicht vieler Menschen in der Region zu wünschen übrig. Schon die Ostertage waren großteils trübe bis verregnet, auch das lange Wochenende zum Start in den Mai fiel eher durchwachsen aus. Aber ist das Frühjahr 2023 wirklich so nass, wie es sich anfühlt? Und ist damit die Dürregefahr für diesen Sommer weniger hoch? Experten sagen: Nur bedingt – und geben gerade für die Region Augsburg noch längst keine Entwarnung.

